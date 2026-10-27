Вестник Кавказа

В Израиле назвали итоги выборов после подсчета 100% голосов

Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦИК Израиля подсчитал 100% голосов на парламентских выборах. По данным ЦИК, правящий блок сохранил лидирующие позиции.

В Израиле завершили процедуру подсчета голосов на парламентских выборах. Правящий блок во главе с партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху обошел оппозицию, однако не смог получить большинство мест в парламенте страны, передает Ynet со ссылкой на ЦИК еврейского государства. 

Как сообщает израильский ЦИК, правящая коалиция Нетаньяху набрала 53 места в парламенте, оппозиция получила 48 мест, арабские политические организации – 19 мест. Партия "Ликуд" получает 27 мест в парламенте. 

Отметим, что для большинства в парламенте из 120 мест необходимо было набрать 61 место.

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