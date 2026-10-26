Выборы в Кнессет стартовали в Израиле

Сегодня в Израиле проводятся выборы в парламент. По итогу будет определен состав Кнессета 26-го созыва.

В Израиле открылись участки для голосования на выборах в парламент (Кнессет) 26-го созыва.

Всего открыто с 07:00 по местному времени (08:00 мск) 12 018 участков для голосования, они закроются в 22:00 (23:00 мск). Проголосовать смогут 7,3 млн человек, следует из данных ЦИК страны.

Выборы определят новый состав Кнессета, затем начнется процедура формирования правительственной коалиции, после чего новый кабмин и премьер-министр будут приведены к присяге.

Предварительные результаты ЦИК Израиля огласит 29 октября, а окончательные – не позднее 4 ноября.

Выборы проводятся по партийным спискам, в которых более 30 партий, электоральный барьер – 3,25%.

Обычно на пост премьер-министра претендует лидер партии с наибольшим количеством депутатских мандатов, но президент Израиля может поручить сформировать кабмин не победителю выборов, а политику, который в состоянии создать правительственную коалицию, контролирующую как минимум 61 из 120 мест в Кнессете. Сформировать коалицию необходимо за 28 дней, этот срок может быть продлен на 14 дней.

За порядком на выборах в Израиле следят 20 тыс полицейских, сотрудников пограничной полиции и добровольцев.

Отметим, что Кнессет 25-го созыва во главе с партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, стал первым за почти 40 лет, который проработал весь срок без проведения досрочных выборов – в последний раз полный срок проработал Кнессет 11-го созыва.

В каком состоянии Израиль идет на выборы?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал предвыборную ситуацию в Израиле и вероятный расклад сил в новом Кнессете.

"К сожалению, Израиль пришел к этим выборам в состоянии практически непрерывной трехлетней войны. Хотя сейчас не ведутся активные боевые действия, Израиль находится все время в напряжении, ожидаются атаки "Хезболлы" из Ливана, хуситов из Йемена, КСИР из Ирана. Боевые действия в секторе Газа идут практически непрерывно. Поэтому страна идет на выборы сегодня в состоянии войны. Общего от этого постоянного напряжения уже несколько устало", - прежде всего сказал он.

"Также общество устало и от внутренних проблем. Нынешнее правительство поставило рекорд: впервые за последние 38 лет израильское правительство проработало полную каденцию (обычно выборы проводятся досрочно и правительства работают только по 2-3 года), что является заслугой премьер-министра. Тем не менее, реформы Нетаньяху во внутренней политике, его уступки ультраортодоксам и ультраправым несколько раскололи общество", - продолжил Юрий Бочаров.

"Кстати, эти выборы проходят в момент условного юбилея Биньямина Нетаньяху – он находится у власти в Израиле уже двадцатый год в качестве премьер-министра. Это самый долгий премьерский срок в истории Еврейского государства", - добавил политолог.

Чего ожидать от выборов в Кнессет?

Эксперт обратил внимание на определенную непредсказуемость выборов в связи с тем, что две ключевые противоборствующие силы находятся в состоянии равновесия. "Весь последний год в преддверии выборов опросы общественного мнения давали ничью между блоком Нетаньяху и блоком "Только не Биби!". При переводе результатов опросов в прогнозируемое число мандатов получается диапазон 50-53 депутатских кресла у блока Нетаньяху против 52-54 мест в Кнессете у "Только не Биби!". Между тем для формирования коалиции устойчивого правительства нужен как минимум 61 мандат", - отметил Юрий Бочаров.

"Эти опросы демонстрируют глубину раскола общества и показывают, что никакие события последнего года не помогли сформировать мощный устойчивый блок ни нынешнему правительству, ни тем, кто идет в оппозиции. Поэтому сегодня очень трудно загадывать, чем завершатся выборы в Кнессет. Даже если центристская партия "Яшар" Гади Айзенкота, созданная в прошлом году, сможет набрать больше мандатов, чем партия Натаньяху "Ликуд", это еще не значит, что у Айзенкота будет возможность сформировать правительство. Правительство формируется, исходя из количества партийных мандатов – а как они распределятся в итоге, пока неясно", - предупредил политтехнолог.

"Важно, что в Израиле опросы общественного мнения практически никогда не совпадают с итоговой реальностью голосования на выборах в Кнессет, так что нас могут ожидать те или иные сюрпризы. А после того, как мандаты будут распределены, партиями придется заново договариваться о формировании правящей коалиции. Где-то через сутки должен определиться примерный расклад сил в новом созыве Кнессета", - заключил Юрий Бочаров.