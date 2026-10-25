Парламентские выборы в Израиле 2026: когда, опросы, Нетаньяху проиграет?

Когда выборы премьера в Израиле, кто лидирует на выборах в Израиле по опросам, какую роль играют арабские партии, кто победит на выборах в Израиле, проиграет ли Нетаньяху выборы, что выборы в Израиле значат для Палестины, каковы итоги предвыборной кампании, а также что значит предложение Нетаньяху использовать криптовалюту для обхода санкций.

В Израиле наступают выборы в Кнессет - первые с момента атаки ХАМАС 2023 года и последовавшей за ней войны в Газе. Голосование определит не только состав правительства, но и то, в каком направлении страна будет двигаться после трех лет конфликтов, растущей международной изоляции и углубляющегося внутреннего раскола. Однако исход этого голосования неочевиден: опросы указывают на то, что ни один из двух основных блоков не набирает большинства, достаточного для формирования правительства.

Когда выборы премьера в Израиле?

Выборы назначены на вторник, 27 октября 2026 года. Право голоса имеют около 7,3 млн израильских граждан. Израиль использует систему пропорционального представительства: избиратели голосуют за партийные списки, а не за конкретного кандидата в премьеры, и места в Кнессете распределяются пропорционально полученным голосам. Электоральный барьер составляет 3,25% - партии, не преодолевшие его, в парламент не проходят.

Ни одна партия за всю историю Израиля не получала абсолютного большинства в 61 место из 120. После выборов президент страны, опираясь на рекомендации партийных фракций, поручает формирование правительства тому кандидату, который имеет наибольшие шансы собрать коалицию. Этот процесс может быть длительным и сложным: в 2022 году Биньямину Нетаньяху потребовалось 58 дней, чтобы сформировать правительство после объявления результатов. Таким образом, победа на выборах и победа на переговорах о коалиции - это две разные вещи.

Кто лидирует на выборах в Израиле по опросам?

Последние опросы, опубликованные до вступления в силу запрета на их публикацию 24 октября, рисуют картину устойчивого, но не решающего преимущества оппозиции. Партия "Яшар" во главе с экс-начальником Генштаба Гади Айзенкотом стабильно опережает "Ликуд" Нетаньяху как ведущая отдельная партия: в разных опросах ей прогнозируют от 21 до 23 мест, тогда как "Ликуду" - от 19 до 21 места.

Но решающее значение имеет не лидерство отдельной партии, а баланс сил между блоками. Согласно усредненным данным четырех последних опросов, разрыв между оппозиционным блоком «перемен» и блоком Нетаньяху составляет около 4,5 места. Опросы предсказывают оппозиционному блоку от 52 до 56 мест, а блоку Нетаньяху - от 48 до 50. Ни один из них не достигает порога в 61 место.

Отдельного внимания заслуживает рост партии "Вместе" (Беяхад) под руководством экс-премьера Нафтали Беннета, которая в некоторых опросах поднимается до 14-15 мест, укрепляя оппозиционный лагерь. Партия "Демократы" Яира Голана также проходит в Кнессет с 8-10 местами. При этом ряд небольших правых партий, включая партию Офера Винтера "Народ Израиля", балансируют на грани электорального порога, и их прохождение или непрохождение может изменить распределение мандатов.

Какую роль играют арабские партии Израиля?

Две арабские партии - "Объединенный список" (Хадаш, Тааль, Балад) и "Раам" (Объединенный арабский список) - представляют палестинских граждан Израиля, составляющих около 20% населения страны. Опросы прогнозируют им в совокупности от 13 до 15 мест, что выше их текущего представительства в девять мандатов. "Объединенному списку" прочат 7-9 мест, "Раам" - 5-6.

"Объединенный список" заявил о готовности "подстраховать" в парламенте любое правительство, которое заменит Нетаньяху, то есть согласиться не голосовать против при вотуме доверия, не входя в саму коалицию. "Раам" во главе с Мансуром Аббасом, который в 2021 году впервые в истории ввел арабскую партию в правящую коалицию, тоже выразил готовность. Однако ключевые лидеры оппозиции, включая Айзенкота, исключают вхождение арабских партий в правительство, что сужает пространство для маневра.

Здесь важным фактором будет явка. По оценкам, явка среди палестинских граждан Израиля может достичь 63% по сравнению с 56% в 2022 году, а некоторые прогнозы допускают рост до 70%. Более высокая явка увеличивает вес арабских партий в Кнессете и, соответственно, их потенциальное влияние на исход коалиционных переговоров.

Кто победит на выборах в Израиле?

Учитывая, что ни один блок не получит 61 место, Израиль вступит в период коалиционных переговоров, исход которых не предрешен:

Еще одно правительство Нетаньяху. Несмотря на отставание в опросах, Нетаньяху может остаться премьером, если "Ликуду" удастся собрать парламентскую поддержку от традиционных партнеров - ультраправых партий "Еврейская сила" Итамара Бен-Гвира и "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича, а также ультраортодоксальных "ШАС" и "Объединенный иудаизм Торы". Эти партии уже неоднократно входили в его коалиции и покидали их, но остаются наиболее естественными союзниками;

Правительство меньшинства. Если коалиция не наберет 61 место, она может попытаться управлять, опираясь на внешнюю поддержку партий, не входящих в правительство, - прежде всего арабских. Однако подобная конструкция делает правительство уязвимым для перебежчиков и кризисов по ключевым вопросам;

Правительство национального единства. Нетаньяху и Айзенкот, занимающие схожие жесткие позиции по вопросам безопасности, могли бы сформировать широкую коалицию, исключив как ультраправых, так и арабские партии. Опрос, проведенный в октябре, показал, что 55% израильтян предпочли бы правительство единства новым выборам в случае отсутствия явного большинства. Прецедентом является соглашение 2020 года между Нетаньяху и Бени Ганцем, которое, однако, распалось в течение года;

Ротация премьер-министров. Два лидера могут договориться об альтернативном премьерстве, как это было в соглашении Нетаньяху-Ганца 2020 года и в договоренности Беннета-Лапида 2021 года. Однако оба предыдущих эксперимента закончились досрочным распадом коалиций;

Новые выборы. Если ни один кандидат не сможет собрать 61 голос, Израиль может пойти на новые выборы - седьмые менее чем за четыре года. В этом случае Нетаньяху останется исполняющим обязанности премьер-министра до формирования новой администрации.

Нетаньяху проиграет выборы?

Биньямин Нетаньяху - самый долгоправящий премьер-министр в истории Израиля, возглавлявший страну более 15 из последних 17 лет. Однако его политическое положение как никогда хрупко: он сталкивается с продолжающимся судебным процессом по делу о коррупции, который в случае обвинительного приговора может привести к тюремному заключению, а также с ордером на арест, выданным МУС.

Но "поражение" на выборах, если его партия не станет крупнейшей, не обязательно означает уход Нетаньяху из политики, хоть и ослабит его позиции. Опрос, проведенный Times of Israel, показал, что около 60% респондентов считают, что Нетаньяху следует уйти из политики, если он не сможет сформировать правительство. В случае, если оппозиционный блок сможет собрать большинство без него, Нетаньяху потеряет не только пост премьера, но и контроль над юридическими и политическими процессами. Вместе с тем, даже если "Ликуд" уступит первое место "Яшару", не завершит эру Нетаньяху: как показал политический опыт Израиля, партия, занявшая второе место, вполне может возглавить правительство, если ей удастся собрать коалицию.

Что выборы в Израиле значат для Палестины?

Около 1,2 млн палестинских граждан Израиля имеют право голоса и могут повлиять на исход выборов через поддержку арабских партий. Однако примерно 3 млн палестинцев в Газе, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме не имеют права голоса. Фундаментального сдвига в политике Израиля в отношении палестинцев эти выборы, судя по позициям ведущих кандидатов, не сулят. Как Нетаньяху, так и его главный соперник Айзенкот выступают против создания независимого палестинского государства. Нетаньяху прямо заявляет, что "палестинского государства не будет", а Айзенкот называет принцип "двух государств для двух народов" ошибкой. Лидер "Религиозного сионизма" Смотрич призывает "уничтожить идею арабского террористического государства" и отменить соглашения Осло. Даже партия "Демократы" Яира Голана, единственная из заметных еврейских партий поддерживающая решение о двух государствах, считает переход к нему в нынешних условиях "невозможным". Таким образом, выборы определят прежде всего внутренний характер израильского государства и интенсивность его конфронтации с международным сообществом, но не приведут к изменению базовой парадигмы отношений с палестинцами.

Выборы в Израиле 2026: итоги избирательной кампании

Избирательная кампания в Израиле оказалась в значительной степени сосредоточена не на внешних конфликтах, а на внутренних вопросах, которые определяют характер израильского государства. По многим из них между ведущими кандидатами существует больше согласия, чем разногласий:

Создание Палестинского государства. Консенсус ведущих кандидатов состоит в фактическом отказе от перспективы создания палестинского государства в обозримом будущем. Разногласия касаются скорее риторики и акцентов, чем принципиального направления;

Призыв ультраортодоксов. Вопрос о военной службе растущей ультраортодоксальной общины стал одним из центральных. После того как Верховный суд в 2024 году отменил многолетнее освобождение учащихся йешив от призыва, большинство призывников-харедим отказываются служить. Нетаньяху зависит от ультраортодоксальных партий и стремится провести закон, который предоставил бы харедим законодательную защиту от призыва. Его оппоненты занимают жесткую позицию: Айзенкот обещает "никаких компромиссов" по закону о призыве, а Авигдор Либерман обвиняет Нетаньяху в том, что он является "заложником уклонистов";

Судебная реформа. Правительство Нетаньяху в 2023 году запустило план ограничения полномочий судов, вызвавший массовые протесты. В июле был принят закон, лишивший генпрокурора значительной части полномочий и позволивший правительству игнорировать ее юридические заключения. Оппозиция обещает отменить эти законы: Беннет заявил, что отменит "все законы юридической революции немедленно после созыва Кнессета", а Айзенкот выступает за конституцию и гарантии независимости судебной системы. Для сторонников Нетаньяху судебная реформа - это восстановление баланса между ветвями власти, для оппозиции - защита от авторитарных тенденций;

Расследование нападения ХАМАС. Требование независимого государственного расследования провалов безопасности, приведших к атаке 2023 года, стало одной из самых эмоциональных тем кампании. Айзенкот обязался создать госкомиссию по расследованию. Правительство продвигало комиссию с утверждением членов квалифицированным большинством Кнессета. Критики Нетаньяху обвиняют его в уклонении от ответственности за блокирование независимого расследования.

Что значит предложение Нетаньяху использовать криптовалюту для обхода санкций?

За несколько дней до выборов Нетаньяху заявил, что Израилю следует готовиться к возможным международным банковским санкциям и искать альтернативные пути, включая криптовалюты на основе блокчейна. Предложение прозвучало на фоне растущей изоляции Израиля: в сентябре Великобритания, Франция и Канада объявили о блокировании импорта из израильских поселений на Западном берегу, а ЕС ввел санкции против связанных с поселениями лиц и групп. Банковская система Израиля пока не стала объектом санкций, но Нетаньяху, по-видимому, готовится к такому сценарию, предупреждая, что и американская военная помощь "прекратится, это лишь вопрос времени".

Банк Израиля выступил с опровержением, заявив, что криптовалюты "не могут служить средством обхода санкций" и что необходимо сохранять экономические отношения с основными торговыми партнерами и сосредоточиться на предотвращении санкций. Главный соперник Нетаньяху Айзенкот назвал план "безумием" и предупредил, что "бибикойны" подорвут национальную безопасность, вынудив компании к переезду за границу. По сути, это предложение отражает признание действующим премьером того, что Израиль может столкнуться с санкционным давлением, однако криптовалюта не способна заменить традиционную банковскую систему в масштабах современной экономики, зависящей от международной торговли, технологических цепочек поставок и доступа к финансовым рынкам.