Что с Нетаньяху 2026: войны, конфликт с Трампом, выборы и шпионаж

Расскажем, в чем суть конфликта Трампа и Нетаньяху, каковы рычаги влияния США на Израиль, почему Нетаньяху идет наперекор Трампу, почему Нетаньяху снова баллотируется, почему Трамп давит на Нетаньяху, но сам ударил по Ирану, а также причем здесь шпионаж.

К лету 2026 года отношения между главой Белого дома Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху оказались в кризисе. Эскалация в Ливане и Иране все больше обнажает расхождение интересов, вынуждающее обоих лидеров действовать на встречных курсах. Один стремится закрыть затянувшийся конфликт ради сохранения внутриполитической стабильности, другой - продлить его, чтобы избежать юридического преследования и поражения на выборах.

В чем суть конфликта Трампа и Нетаньяху?

В начале совместной военной кампании в конце февраля 2026 года США и Израиль предполагали, что скоротечная война приведет к быстрому ослаблению Ирана, разрушению его ядерной и ракетной программ, а возможно, и к смене режима в Тегеране. Этим надеждам не суждено было сбыться: иранское правительство устояло, а военная операция затянулась, превратившись в одну из "бесконечных войн", против которых Трамп выступал в ходе своей предвыборной кампании.

Ключевое расхождение проявилось, как только стали очевидны экономические последствия. Перекрытие Ираном Ормузского пролива вызвало шок на мировых энергетических рынках и резкий скачок цен на нефть и СПГ. Для американского президента, готовящегося к проведению чемпионата мира по футболу 2026 года и наблюдающего за падением рейтингов на фоне дорогого топлива перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс, затяжная ближневосточная война стала токсичным активом. Трампу, как и всегда, нужна быстрая дипломатическая победа. Нетаньяху, напротив, оказался заинтересован в продолжении конфронтации. Война консолидировала израильское общество и отвлекла внимание от внутренних проблем.

Что сказал Трамп Нетаньяху?

Разногласия, тлевшие последние месяцы, переросли в начале июня в словесную перепалку. Когда Нетаньяху отдал приказ нанести удары по южным пригородам Бейрута, поставив под угрозу хрупкое перемирие с Ираном, реакция Трампа была взрывоопасной. Во время телефонного разговора президент США, по словам осведомленных источников, кричал на Нетаньяху, используя нецензурную лексику. Глава Белого дома не просто назвал Нетаньяху сумасшедшим, но и сказал, что израильский премьер был бы сейчас в тюрьме, если бы не помощь Трампа.

В интервью Трамп подтвердил резкость своего тона и признал, что был немного раздражен из-за действий Израиля, но при этом отказался называть свои отношения с Нетаньяху испорченными. В свою очередь, Нетаньяху был вынужден оправдываться, назвав произошедшее "тактическими разногласиями". Позже в интервью Трамп сказал, что Нетаньяху будет вынужден принять любое мирное соглашение, которое Вашингтон заключит с Тегераном.

Каковы рычаги влияния США на Израиль?

Несмотря на риторику о "величайших друзьях", зависимость Израиля от США сейчас достигла критической отметки. По мере того как европейские союзники дистанцируются от правительства Нетаньяху из-за войны в Газе и попыток аннексии Западного берега, США остаются единственным дипломатическим протектором и главным военным спонсором еврейского государства.

В рамках десятилетнего соглашения (2019-2028) Вашингтон ежегодно предоставляет Израилю военную помощь в размере не менее $3,8 млрд: $3,3 млрд по линии иностранного военного финансирования и еще $500 млн на совместные программы противоракетной обороны. Согласно недавнему расследованию, 42% всех вооружений, поступающих в Израиль, имеют американское происхождение. Без этих поставок и дипломатического прикрытия в Совете Безопасности ООН, Международном суде и Международном уголовном суде Израиль не в состоянии вести затяжную кампанию против Ирана.

Утрата американской поддержки сделала бы Нетаньяху беззащитным как на поле боя, так и на международной арене, где над ним висит ордер на арест. Однако, несмотря на столь сильную зависимость, израильский премьер продолжает действовать наперекор прямым указаниям из Белого дома.

Почему Нетаньяху идет наперекор Трампу?

Израильский премьер зажат между американским давлением и собственной коалицией, опирающейся на ультраправых министров, которые называют сделку с Ираном неприемлемой и требуют жестких ответов на любые угрозы. В то время как Трамп в телефонном разговоре приказал прекратить удары и предупредил, что в противном случае Израиль "очень скоро останется в одиночестве", Нетаньяху менее чем через сутки отдал приказ атаковать иранские системы ПВО и нефтехимический завод.

Внутри Израиля воинственная позиция находит подавляющую общественную поддержку. По данным апрельских опросов, уровень одобрения ударов по Ирану среди еврейского населения составляет порядка 93%. На фоне выборов, которые должны состояться до конца октября 2026 года, согласие на навязанный США мир, оставляющий Ирану ограниченную ядерную программу, было бы воспринято правым электоратом как капитуляция.

Оппозиция уже использует это: бывший премьер-министр Нафтали Беннет раскритиковал правительство за возврат к "политике сдерживания", а его союзник Яир Лапид подчеркнул, что ответственность за безопасность граждан лежит только на израильском правительстве, а не на иностранной державе. Уступить Трампу для Нетаньяху - значит дать конкурентам козырь в руки и потерять поддержку таких фигур, как министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир, от которого напрямую зависит сохранение правящей коалиции.

Пока миллиардные транши помощи и дипломатическое прикрытие США остаются в силе, Нетаньяху может позволить себе демонстративные акты неподчинения, зная, что реальные рычаги влияния Трамп еще не привел в действие.

Почему Нетаньяху идет на выборы?

Выборы в Израиле должны состояться до конца октября 2026 года. Это будут первые выборы после провала разведки 7 октября 2023 года, и они проходят в атмосфере острого политического кризиса, когда три войны - в Газе, Ливане и Иране - все чаще рассматриваются внутри страны как провальные. Согласно последнему опросу Израильского института демократии, 61% израильтян считают, что Нетаньяху не должен баллотироваться снова.

Но политический кризис для израильского премьера усугубляется личными рисками. Его проект полной силовой победы над Ираном не удался, к этому можно добавить неспособность полностью уничтожить ХАМАС в Газе и отсутствие решающего успеха в Ливане, поэтому правительство сталкивается с электоральным разочарованием. Опросы на севере Израиля, наиболее уязвимом для ракет "Хезболлы", фиксируют резкое падение поддержки премьера. Однако отставка и потеря власти означают не только политическое поражение. Продолжающийся коррупционный процесс, тянущийся уже шестой год, и действующий ордер Международного уголовного суда за действия в Газе создают для премьера юридическую уязвимость.

Почему Трамп давит на Нетаньяху, но сам ударил по Ирану?

Во вторник американские военные нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным станциям управления и радиолокационным станциям слежения в районе Ормузского пролива. Операция с участием истребителей ВВС и ВМС США продолжалась около четырех часов и затронула почти 20 иранских целей. КСИР нанес ответные удары по американским базам в регионе. Целями стали штаб 5-го флота ВМС США в Бахрейне, военный объект в Иордании и цели в Кувейте. Всего, по заявлению КСИР, была атакована 21 цель. В интервью Fox News 10 июня Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения новых ударов по иранским электростанциям и мостам. Он заявил, что Иран тянет с переговорами, которые не привели к долгосрочному соглашению, и возобновил угрозу бомбить критически важную инфраструктуру.

Поведение президента США продиктовано растущим внутренним давлением. Демократическая оппозиция обвиняет его в "полной потере контроля над войной" и в том, что на фоне растущих цен на топливо и продовольствие он отвлекся на организацию чемпионата мира и иные непрофильные проекты. Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что президент "одержим бальными залами и схемами извлечения прибыли", в то время как цены на бензин и продукты стремительно растут. Такие настроения способны существенно подорвать позиции республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах.

В этой ситуации Трамп избрал тактику силового понуждения Ирана к скорейшему заключению сделки. Удары по иранским объектам и угрозы бомбардировок гражданской инфраструктуры призваны показать и внутренней аудитории, и Тегерану, что президент контролирует ситуацию и готов применять силу. Для израильского премьера подобные атаки могут создать ложное ощущение, что можно и далее игнорировать давление Вашингтона, раз уж сам Трамп действует силовыми методами. Фактически же Белый дом продолжает настаивать на полном прекращении израильских операций в Ливане, поскольку именно этот пункт является камнем преткновения на переговорах.

США, Израиль и шпионаж - что происходит?

Разведывательное управление Министерства обороны США повысило уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля с "высокого" до наивысшего - "критического". Причиной стали подозрения в том, что израильские спецслужбы ведут масштабную слежку за высшими американскими чиновниками, задействованными в переговорах с Ираном. Среди целей, как сообщает The New York Times, названы спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам политики Элбридж А. Колби и его заместитель Майкл П. ДиМино. Сообщается, что существуют доказательства тайной установки шпионского ПО на телефоны американских военных, работающих в Израиле.

При этом несмотря на повышение уровня угрозы шпионажа, американские законодатели лоббируют законопроект, который обязывает Белый дом расширить обмен разведывательной информацией с Израилем. Речь идет о положениях в законопроекте о разведке и оборонном бюджете, которые не только предписывают администрации предоставлять Израилю данные по киберугрозам, терроризму, ракетным и беспилотным программам, но и в некоторых формулировках запрещают президенту прекращать или ограничивать такое сотрудничество. Согласно оценкам, предложенный режим доступа для Израиля может превзойти по объему информации соглашения в рамках "Большой пятерки" - разведывательного альянса США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Таким образом, Вашингтон пытается играть на двух досках одновременно: осуждать неподконтрольное поведение Израиля и юридически закреплять за ним особый привилегированный статус в области разведки. Это указывает на то, что США, несмотря на все риски, не готовы потерять своего ключевого ближневосточного союзника и пытаются сочетать давление с еще более тесной интеграцией.