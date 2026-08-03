Грузия вошла в мировую двадцатку по скорости мобильного интернета

Ookla Global Index: Грузия вошла в 20-ку стран мира по скорости мобильного интернета. При этом по скорости стационарного страна находится на 107-м месте в мире.

Грузия стала одним из лидеров рейтинга скорости интернета, который был составлен Ookla Global Index. Страна заняла 17-е место в мире по скорости мобильного соединения.

Скорость мобильной передачи данных в стране составила 168,84 Мбит/с – показатели на уровне Эстонии и Омана. За последний год скорость выросла на 20 Мбит/с.

При этом по скорости стационарного интернета Грузия значительно отстает – страна заняла лишь 107-е место.

Выше Грузии в списке Турция, где скорость мобильного интернет-соединения составляет 179,17 Мбит/с. Армения расположилась на 61-м месте с показателем 74,32 Мбит/с.