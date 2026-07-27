Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни

Временный запрет России на импорт косточковых плодов грозит оставить Армению без основного рынка сбыта и лишить более 99% доходов от поставок вишни.

Армения рискует потерять 99,3% экспортной прибыли от вишни из-за введения ограничений на ввоз продукции в Россию. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

С мая по июль 2025 года общий доход государства от реализации ягоды составил $4,3 млн. На поставках в РФ республика заработала $4,2 млн. Импорт в Грузию и Беларусь составил $18,7 тыс и $10,3 тыс соответственно.

Ограничительные меры Россельхознадзора на ввоз в страну и транзит в государства ЕАЭС вступили в силу 2 июня 2026 года после их анонса в начале июня 2025 года из-за нарушений фитосанитарных требований. Под запрет попали вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины и свежий виноград.

Отметим, экспорт вишни носит сезонный характер и традиционно проходит с мая по июль–август. В 2025 году поставки косточковых плодов из Армении в РФ составили 12,2 тыс т на $22,9 млн, заняв около 2–3% в общем российском импорте. В 2024 году объем ввоза находился на уровне 10,9 тыс т, а в 2023 году равнялся 13,9 тыс т.