В новом правительстве Армении изменился лишь один министр

Кабмин Армении получил только одного нового министра. Им стал Давид Тадевосян, который возглавил ведомство высокотехнологичной промышленности.
Президент Армении Ваагн Хачатрян утвердил новый состав правительства.
Министерские портфели сохранили все главы ведомств, кроме главы Минпрома страны. Министерством высокотехнологичной промышленности теперь будет руководить Давид Тадевосян, который до этого был временным руководителем ЗАО "Международная сеть".
Замглавы правительства страны назначены Тигран Хачатрян и Мгер Григорян.