Вестник Кавказа

Участник гуманитарной операции подорвался на мине в Ходжавендском районе

Участник гуманитарной операции подорвался на мине в Ходжавендском районе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подрыв на противопехотной мине произошел в Ходжавендском районе Азербайджана, в результате пострадал сотрудник частной компании по разминированию.

Минное ЧП случилось сегодня в Ходжавенде, о нем сообщило Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Мужчина 1985 года рождения, работающий в частной компании, принимающей участие в гуманитарных операциях по разминированию, выполнял свои обязанности на освобожденной территории.

Он подорвался на противопехотной мине, получив травмы различной степени тяжести. С ними его отвезли в Ходжавендскую районную центральную больницу. Сейчас раненый находится в удовлетворительном состоянии.

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