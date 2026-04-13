Сотрудник ANAMA погиб от мины в Физулинском районе

Специалист Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) стал жертвой взрыва противотанковой мины в Физулинском районе.

Минный инцидент унес жизнь сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла во вторник, в Физулинском районе, в селе Ашагы Абдуррахманлы.

Сотрудник ANAMA, мужчина 1995 г.р., подорвался на противотанковой мине. ЧП случилось, когда он находился при исполнении служебных обязанностей.

Ранее руководитель аппарата ANAMA Рауф Гусейнов, выступая на форуме "Безопасное будущее во имя Великого возвращения", который проходил в Баку, сообщил, что за последние 30 лет свыше 3,5 тыс азербайджанцев стали жертвами мин.

Он отметил, что с момента завершения Карабахской войны в ноябре 2020 года по настоящее время в результате подрыва 259 мин погибли 72 человека, еще 349 получили ранения различной степени тяжести.