США забрали у Ирана криптовалюту на $1 млрд

Из-за действий США на цифровом рынке Иран потерял доступ к $1 млрд криптовалют, о чем поведал американский министр финансов Скотт Бессент.

Американский министр пояснил, что криптовалютные капиталы представителей Ирана достигли миллиардных масштабов в долларовом выражении, и власти США для реализации политики экономического давления на Исламскую Республику делают все, чтобы выявлять и конфисковывать иранские криптоактивы.

По оценкам Бессента, в течение мая Вашингтон разными способами забрал у иранских владельцев криптовалют их цифровое имущество на $500 млн. К началу этого месяца размер конфискаций криптоактивов у граждан и организаций Ирана уже составлял $500 млн, таким образом, Иран на данный момент лишился около $1 млрд криптовалют.

"Думаю, мы конфисковали около миллиарда долларов их криптоактивов"

– Скотт Бессент