США предложили Ливану и Израилю новую мирную инициативу – СМИ

Глава Госдепартамента Марко Рубио созвонился с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поделился со ссылкой на высокопоставленного чиновника США журналист портала Axios Барак Равид.
– Барак Равид
Инициативой предлагается сначала остановить нападения на Израиль со стороны движения "Хезболла", а затем израильская сторона должна будет воздержаться от эскалации в Бейруте. Ожидается, что такая мера могла бы способствовать деэскалации и в дальнейшем прекращению боевых действий в регионе, поделился американский чиновник с журналистом.