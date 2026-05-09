Зангезурский коридор будет обязательно построен – Ильхам Алиев

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев высказался о важности реализации проекта Зангезурского коридора. По словам президента АР, транспортный коридор будет обязательно построен в рамках развития международного маршрута Восток-Запад.
"Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора Восток-Запад, обязательно будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа 2025 года в Белом доме между президентом США, премьер-министром Армении и мной"
– Ильхам Алиев
По словам Ильхама Алиева, транспортный коридор Восток-Запад успешно функционирует. Баку продолжает вкладываться в развитие новых маршрутов, а также в строительство и модернизацию железных дорог и автомагистралей.