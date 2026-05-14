Вестник Кавказа

ОАЭ: Ближний Восток не должен платить за "раздутые амбиции" Ирана

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Региональные амбиции Ирана дорого стоят странам Ближнего Востока. В регионе необходимо пересмотреть международные отношения, считают в ОАЭ.

Государства Ближнего Востока не должны расплачиваться за региональные амбиции Ирана, такое мнение выразил советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш.

"От Персидского залива до Йемена, Ливана и Ирака — мы все платим цену за раздутые региональные амбиции Ирана. Роль любой страны в регионе не может обеспечиваться за счет общей безопасности, стабильности и процветания

– Анвар Гаргаш

Он выразил уверенность в необходимости пересмотра отношений между странами региона.

"Пересмотр необходим и неизбежен на четких (принципах) уважения суверенитета, добрососедства и невмешательства в дела других (государств)"

– Анвар Гаргаш

