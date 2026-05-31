Армения ищет новые рынки сбыта для экспорта товаров

Никол Пашинян сообщил, что Армения ищет новые рынки сбыта для товаров после ограничений со стороны РФ на ввоз сельхозпродукции, пообещав субсидии и меры поддержки фермерам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в предвыборной агитационной кампании заявил, что страна ищет новые рынки сбыта для товаров, запрещенных к ввозу в Россию.

В ходе выступления, он подчеркнул необходимость диверсификации рынков сбыта и сообщил, что несколько бизнес-делегаций из Армении уже ведут переговоры, получив конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей.

Глава правительства также пообещал субсидии и поддержку производителям, пострадавшим от ограничений на экспорт армянских товаров в РФ, подчеркнув, что Армения компенсирует убытки в случае порчи продукции.

"Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос нашего государства, республики и обретения государства нового качества. И я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт"

– Никол Пашинян

Отметим, ограничения со стороны Россельхознадзора вступили в силу 30 мая 2026 года, временно запретив ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев и зеленных культур, а со 2 июня такие же меры введены на поставки вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда.

Кроме того, армянской стороне необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для экспорта в РФ.