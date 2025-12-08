Фестиваль современного искусства пройдет в Дербенте в августе

Дербент в августе зовет туристов на фестиваль современного искусства "Нарма", основной темой которого будет "Навигация внимания", рассказали организаторы.
"Древний Дербент на протяжении веков был точкой культурного обмена и пространством встречи на маршруте Великого шелкового пути. Фестиваль "Нарма-2026" продолжает развивать этот диалог культур и сегодня"
– оргкомитет фестиваля
Мероприятие стартует 21 августа и будет проходить по 23 августа. Его площадки раскинутся по всему Дербенту: от крепости Нарын-Кала до парка имени Сулеймана Стальского, пишет ТАСС.
В программу фестиваля войдут выставки и ярмарки, инсталляции и авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, кинопоказы и многие другие активности.
О роли подобных событий в жизни Дербента рассказала министр культуры Зарема Бутаева.
"Такие проекты, как "Нарма", позволяют говорить о Дагестане на современном художественном языке и интегрировать регион в общероссийский и международный культурный контекст"
– Зарема Бутаева