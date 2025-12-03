Вестник Кавказа

По соседству с крепостью Нарын-кала в Дербенте открылся новый парк

© Фото: Минстрой Дагестана
Власти дагестанского Дербента сегодня открыли в древнем городе у подножья крепости Нарын-кала новый природно-исторический парк "Сосновый бор", в его состав вошли три функциональные зоны.

В городе Дербент в Дагестане сегодня открылась новая зона притяжения туристов - природно-исторический парк "Сосновый бор", который раскинулся прямо рядом с древней городской цитаделью Нарын-кала, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Бахтияр Уллаев.

"Расположение парка придает ему особую историческую и культурную ценность. Прогулочные дорожки, зоны для отдыха и пикника, смотровые площадки и современное освещение создают идеальные условия для комфортного пребывания в парке"

- Бахтияр Уллаев

В новом парке три функциональные зоны - павильон "Нулевой километр", площадка для разведения костра и беседки с качелями, все это построено в традиционном стиле, характерном для культурного наследия Дагестана, передает "Это Кавказ".

Именно здесь природа сливается с культурой древнего города, Парк, раскинувшийся по соседству с историческими постройками и памятниками, безусловно станет популярным у горожан и туристов, - добавил Уллаев.

