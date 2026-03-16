Вашингтон поблагодарил арабские страны за поддержку в противостоянии с Ираном

Глава Белого дома поблагодарил арабские страны за поддержку в конфликте с Ираном. Он подчеркнул, что власти этих стран великолепно проявили себя во время эскалации в регионе.

Соединенные Штаты благодарны арабским монархиям за сильную поддержку в продолжающемся конфликте с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии в Белом доме.

В частности, он выразил благодарность руководству Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Мы получили огромную поддержку со стороны Ближнего Востока. Катар проявил себя великолепно. ОАЭ – абсолютно, они были великолепны. Саудовская Аравия была потрясающей. Бахрейн был очень хорош. Ближневосточные страны проявили очень сильную поддержку"

– Дональд Трамп

Напомним, с конца февраля США и Израиль наносят удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ Исламская Республика атакует Израиль и объекты США в странах Ближнего Востока.