Реставраторы приступили к работам в Большом соборе монастыря Джвари

Власти Грузии начали очередную реставрацию легендарного монастыря Джвари в древней столице страны городе Мцхета – там, где сливаются воды Арагви и Куры. Специалистам предстоит большая работа.

Вскоре легендарный монастырь Джвари (Крест), построенный в первой половине XII века близ старинного города Мцхета, древней столицы Грузии, на вершине горы у слияния рек Арагви и Куры, обретет первозданный облик – в нем начались реставрационные работы, которые затронут интерьер Большого собора, сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии.

В ходе работ будет очищена и укреплена каменная поверхность интерьера, обновлены фрагменты настенных росписей, будут восстановлены поврежденные временем его оконные проемы, а также заделаны трещины, швы и пустоты в каменной кладке. Также будут восстановлены и укреплены отдельные участки напольного каменного покрытия, передает Sputnik Грузия.

Также реставраторам предстоит исправить недоработки предыдущих реставраторов, которые заполнили бреши, проделанные временем, цементным раствором.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры Грузии, стоимость реставрационных работ по предварительным оценкам составит более 332 823 лари (свыше $123 тыс), говорится в сообщении Национального агентства.

Надзор и мониторинг качества работ будет осуществлять приглашенный международный эксперт Саймон Кристофер Гай Варак. Он уже провел обучение сотрудников агентства по консервации камня – для повышения квалификации и внедрения международной практики, а впоследствии проверит соответствие работ международным стандартам и методическую точность их выполнения.

Напомним, монастырь Джвари, место притяжения туристов со всего мира – не только памятник культурного наследия национального значения, но и шедевр грузинского церковного зодчества, в 1994 году он был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.