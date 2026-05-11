Саудовская Аравия ожидает роста сотрудничества с РФ на фоне отмены виз

Эр-Рияд позитивно оценивает отмену виз с Россией. Власти КСА видят большой потенциал в сфере развития торговли.

Власти Саудовской Аравии видят большой потенциал для развития торгово-экономических связей Эр-Рияда и Москвы на фоне отмены виз, поведали в диппредставительстве КСА в Москве.

"Этот шаг положительно скажется на росте экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, на развитии туристического сектора и укрепит связи между двумя дружественными народами"

– посольство Саудовской Аравии 

Как отметили в посольстве, в этом году РФ и Саудовская Аравия отметят столетие с момента установления дипломатических отношений, передает РИА Новости. 

Напомним, что ранее обе страны утвердили взаимную отмену виз. Новые правила позволяют гражданам РФ и КСА пребывать на территории другой страны до 90 дней.

