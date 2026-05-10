Иран вдесятеро нарастил зону операций в Ормузском проливе

Оперативная зона, в пределах которой иранские военные готовы действовать в рамках обновленного плана, стала в десять раз больше, рассказал замкомандующего ВМС КСИР Ирана Мохаммад Акбарзаде.

"В настоящий момент в рамках нового плана границы Ормузского пролива существенно расширились"

– Мохаммад Акбарзаде

Заместитель командующего уточнил, что таким образом пролив как бы увеличился в размерах и теперь представляет собой большую оперативную зону.

Акбарзаде пояснил, что до настоящего времени Тегеран включал в понятие Ормузского пролива территорию протяженностью до 30 миль, между островами Ормуз и Хенгам.

Теперь, указал он, участок достигает 200-300 миль и простирается от города Джаск до территорий, находящихся за пределами островов Кешм и Большой Томб.