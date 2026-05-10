Иран перестанет обогащать уран – Трамп

Президент США уверен в том, что Иран в скором времени откажется от обогащения урана. Он подчеркнул, что текущая ситуация вокруг ирано-американских переговоров не помешает этому.

Иран прекратит заниматься обогащением урана и откажется от любых попыток создать ядерное оружие. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Исламская Республика сделает это даже несмотря на то, что переговоры с США сейчас находятся в тупике, передает Iran International.

"Они остановятся на 100%"

– американский лидер

Он также поведал, что напрямую взаимодействовал с официальными лицами Ирана во время переговоров.

"Я имею с ними дело. И они сказали, что мы получим пыль. Я называю это ядерной пылью, потому что это подходящее название. И мы ее получим"

– глава Белого дома

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что Вашингтону не стоит торопиться с заключением сделки, поскольку у него есть блокада.