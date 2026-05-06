«Новая Ялта»? Как переделывают мир в XXI веке. Трамп и Си Дзиньпин. Максим Шевченко

Какие решения приняли Сталин, Рузвельт и Черчилль в Ялте, почему система, созданная ими рухнула, кто сегодня может претендовать на роль «новой Большой тройки», возможна ли «новая Ялта», какие сферы влияния формируются сейчас — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко.

В феврале 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой три мировых лидера, Сталин, Черчилль и Рузвельт, решили судьбу не только Германии, но и всего послевоенного мира. На Ялтинской конференции СССР, США и Великобритания очертили сферы влияния и заложили основы геополитического расклада на десятилетия вперед.

Сегодня мир снова входит в фазу глубоких перемен, геополитические центры смещаются, а конфликты, вспыхивающие по всему земному шару, все чаще напоминают борьбу за новый баланс сил.