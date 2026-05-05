Иран может передать ответ на меморандум США уже сегодня – CNN

Ответ на предложенный США меморандум может быть передан иранскими властями уже сегодня. Ответ будут передан через посредника – Пакистан.

Тегеран ответит на предложение Вашингтона 7 мая, сообщает CNN со ссылкой на источник в регионе.

Ранее США предложили Ирану подписать меморандум о взаимопонимании. По словам официального представителя МИД ИРИ Эсмаила Багаи, иранский ответ будет направлен Пакистану, который выступает посредником.

Американский меморандум предлагает поэтапное открытие Ормузского пролива и снятия морской блокады с портов Ирана. При этом условия ядерной сделки будут обсуждаться позднее, после заключения меморандума, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg.

По оценкам Axios, документ может быть подписан сторонами в течение 24-48 часов. При этом в Bloomberg отмечают, что согласно публикациям в государственным СМИ Ирана, для Тегерана ряд американских предложений остается нереалистичным.