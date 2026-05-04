США ищут пути для контактов с Ираном – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вашингтон активизировал попытки связаться с Тегераном, сообщает источник. По его словам, американская сторона задействовала в этом вопросе сразу нескольких посредников.

Соединенные Штаты пытаются связаться с Ираном при помощи сразу нескольких посредников. Об этом рассказал 5 мая информированный источник.

По его данным, американцы прибегают к услугам сразу ряда стран, в том числе Пакистана, передает агентство Tasnim.

Источник отмечает, что несколько дней назад некоторые члены переговорной команды США несколько дней назад начали попытки активизировать диалог с Исламской Республикой через другие страны.

Ранее сегодня премьер-министр Пакистана обратился к США и Ирану с призывом обеспечить соблюдение режима прекращения огня и сохранить пространство для дипломатического диалога.

