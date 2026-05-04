Вестник Кавказа

Зерно и удобрения отправлены из Азербайджана в Армению

Вагон с минеральными удобрениями
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Очередная партия российского зерна и удобрений отправлена из Азербайджана в Армению. Состав включает четыре вагона с удобрениями и шесть вагонов с зерном.

Через Азербайджан в Армению отправлена транзитом по железной дороге очередная партия удобрений и зерна из России.

Со станции "Баладжары" в направлении Бёюк-Кесик  ЗАО "Азербайджанские железные дороги" были сегодня отправлены четыре вагона с удобрениями общим весом 272 т и шесть вагонов с российским зерном общим весом 420 т.

Ранее этим утром сообщалось об отправке в общей сложности восьми вагонов с зерном и удобрениями.

