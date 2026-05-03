Финансирование энергетики Казахстана в 2026 году вырастет до $835 млн

В Казахстане в 2026 году объём финансирования энергоотрасли достигнет почти $835 млн. Это на 9% больше по сравнению с прошлым годом.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что в текущем году страна выделит около $835 млн на обновление электростанций и коммунального хозяйства. Такое заявление он сделал в ходе заседания Кабинета министров.

"Глава государства в послании народу Казахстана поставил задачу по модернизации энергетической инфраструктуры и коммунального хозяйства. В рамках программы Тариф в обмен на инвестиции для ремонта и модернизации электростанций в этом году предусмотрено порядка 384 млрд тенге, что на 9% выше прошлого года"

– Олжас Бектенов

Он также подчеркнул, что реализация Национального проекта по модернизации энергетической инфраструктуры находится в активной фазе. По словам премьер-министра, обновление энергетики Казахстана необходимо для снижения высокого износа тепловых и электрических сетей.

"Только в текущем году планируется модернизация 130 км тепловых сетей и 10,5 тыс. км сетей электроснабжения. Выполнение данных мероприятий позволит снизить изношенность данных сетей до 48 и 62% соответственно"

– Олжас Бектенов