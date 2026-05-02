Перспективы сотрудничества Баку и Рима обсудили Ильхам Алиев и Джорджа Мелони

В Баку 4 мая прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. После нее лидеры двух стран сделали заявления для прессы.

"То, что Вы сегодня находитесь в Азербайджане, еще раз свидетельствует о глубине и содержательности азербайджано-итальянских отношений"

– Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что для республики Южного Кавказа итальянский рынок имеет первостепенное значение в отношении нефти и газа. В прошлом году Азербайджан экспортировал 25 млрд куб метров природного газа, 9,5 млрд из которых – на итальянский рынок.

Ильхам Алиев поведал также, что в настоящее время идут переговоры об увеличении этих объемов.

"Для этого, естественно, необходимо расширить проект ТАР, являющийся составной частью Южного газового коридора. Он уже в определенной степени расширен, но этот процесс продолжается"

– президент АР

Он также обратил внимание на то, что итальянские компании реализовали и реализуют 23 проекта в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре.

В свою очередь, Джорджа Мелони выразила уверенность в том, что дружественные отношения между Италией и Азербайджаном будут развиваться и впредь и выйдут на более высокий уровень.

"Мы еще раз подтвердили, что должны и дальше расширять наше сотрудничество"

– премьер Италии