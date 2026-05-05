Сотрудничество в сфере продовольственной безопасности обсудили Азербайджан и Грузия

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вопросы укрепления продовольственной безопасности, рост товарооборота и взаимное признание систем контроля качества обсудили представители Азербайджана и Грузии.

Азербайджан и Грузия провели переговоры по вопросам укрепления продовольственной безопасности. Об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

В ходе встречи сторон председатель Агентства Гошгар Тахмазли и руководитель Национального агентства продовольствия Грузии Георгий Якобашвили отметили рост товарооборота между странами.

По данным Агентства, этому способствовало августовское решение Азербайджана о признании грузинской системы контроля качества. Данный шаг позволил грузинским предприятиям экспортировать в Азербайджан продукцию, требующую особого контроля, без дополнительных процедур оценки.

Также представители Азербайджана и Грузии обсудили контроль импорта, экспорта и транзита продовольственных товаров. В завершение переговоров были определены дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия между странами.

