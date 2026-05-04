Противоречия между Пезешкианом и КСИР опровергли в Иране

Информацию о противоречиях между Масудом Пезешкианом и КСИР не соответствует действительности, сообщили в офисе президента Ирана. Ранее об этом написали СМИ.

Между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) нет противоречий. Об этом заявил 5 мая Мохсен Хаджи-Мирзаи, руководитель офиса президента страны.

Он подчеркнул, что все решения принимаются единогласно.

"Никаких противоречий между президентом и командирами КСИР нет, все решения принимаются единогласно"

– Мохсен Хаджи-Мирзаи

Ранее агентство Reuters сообщило, что во время противостояния с Соединенными Штатами и Израилем власть в Иране сосредоточилась в руках узкого круга лиц, который придерживается жесткой линии

Напомним, США и Иран 8 апреля объявили о 14-дневном прекращении огня, а 21 апреля президент США Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.