ОАЭ объявили о частичном закрытии воздушного пространства

Небо над ОАЭ частично закрыто из-за иранских атак. Для полетов в страну открыто несколько специальных коридоров.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли решение закрыть воздушное пространство страны. Об этом информирует 4 мая Управление гражданской авиации ОАЭ.
"Управление объявляет о частичном закрытии воздушного пространства ОАЭ в связи с атаками из Ирана"
– Управление гражданской авиации ОАЭ
Согласно информации, в настоящее время для полетов в страну и из нее действуют четыре специальных коридора.
Ранее сегодня Минобороны ОАЭ сообщило об атаках со стороны Ирана. В министерстве отметили, что удары наносятся с помощью ракет и беспилотников.