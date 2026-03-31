ОАЭ объявили о частичном закрытии воздушного пространства

Небо над ОАЭ частично закрыто из-за иранских атак. Для полетов в страну открыто несколько специальных коридоров.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли решение закрыть воздушное пространство страны. Об этом информирует 4 мая Управление гражданской авиации ОАЭ.

"Управление объявляет о частичном закрытии воздушного пространства ОАЭ в связи с атаками из Ирана"

– Управление гражданской авиации ОАЭ

Согласно информации, в настоящее время для полетов в страну и из нее действуют четыре специальных коридора.

Ранее сегодня Минобороны ОАЭ сообщило об атаках со стороны Ирана. В министерстве отметили, что удары наносятся с помощью ракет и беспилотников.