Тегеран анонсировал новый механизм пропуска судов через Ормуз

Власти Ирана объявили о запуске нового порядка прохода судов через Ормуз. Владельцы судов теперь получат в электронном виде правила прохода через пролив.

По информации СМИ ИРИ, новые правила предполагают, что владельцы судов, которые уведомили иранские власти о намерении пройти через пролив, должны в ответ получить информацию в электронной форме о правилах передвижения по водной артерии. После принятия правил корабли получают возможность совершить проход.

По данным иранских медиа, одобрением заявок на проход судов будет заниматься новый орган власти.