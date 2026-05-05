Десять политиков приговорили к тюрьме за штурм президентского дворца в Тбилиси

Слушания по делу о попытке взять штурмом президентский дворец в Тбилиси, предпринятой в день парламентских выборов 4 октября минувшего года, завершились вынесением приговора десяти обвиняемым в Тбилисском суде.
Половина фигурантов были приговорены к семи годам тюремного заключения. В частности, такой вердикт был вынесен в отношении Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе. Еще четверо обвиняемых получили по пять лет тюрьмы.
Последний, экс-руководитель одного из управлений Департамента по особым поручениям МВД Ираклий Шаишмелашвили получил самый мягкий приговор: два года тюрьмы, причем заочно. В данный момент он находится за границей и числится в розыске.
Все десять проходивших по делу были признаны виновными в попытке захвата стратегического объекта и организации массовых беспорядков, а также призывах к насильственному свержению конституционного строя.