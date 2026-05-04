Горячая линия "Турпомощь" приняла более 20 тыс звонков на фоне ситуации на Востоке

В ТПП РФ сообщили, что за время конфликта на Ближнем Востоке в службу "Турпомощь" обратились свыше 23 тыс туристов.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин заявил, что с 28 февраля по 11 марта горячая линия объединения "Турпомощь" приняла около 23 тыс звонков от туристов из-за кризиса на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Глава комитета ТПП РФ добавил, что чаще всего на линию звонили отдыхавшие без путевок россияне. Поскольку за весь прошлый год объединение отработало 220 тыс экстренных запросов, Барзыкин настаивает на открытии полноценного штаба помощи туристам.

Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года. На фоне этих событий многие страны Ближнего Востока закрыли свои аэропорты.

В тот момент в ближневосточном регионе находилось более 50 тыс российских туристов, большинство из которых отдыхали в ОАЭ. Вскоре МИД РФ и Минэкономразвития рекомендовали приостановить поездки и продажу туров в ОАЭ и еще 5 стран Ближнего Востока.