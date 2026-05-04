Спецпредставитель Турции: ясности по срокам открытия границы с Арменией нет

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конкретные сроки открытия турецко-армянской границы, по словам спецпредставителя Турции Сердара Кылыча, пока назвать сложно.

Какие-либо определенные даты открытия границы между Турцией и Арменией пока не установлены, такое заявление сделал спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в интервью армянским СМИ на полях международной конференции "Ереванский диалог", которая проходит в столице Армении.

Дипломат пояснил, что открытие границы постоянно откладывается из-за технических и бюрократических моментов.

"Конкретные сроки открытия границы с Арменией не обсуждались. Мы договорились, что откроем ее, когда придет подходящее время и будут завершены все формальности"

– Сердар Кылыч

По его словам, процесс строительства практически завершился, но еще есть некоторые вопросы, нуждающиеся в решении. Это назначение персонала, осуществление интернет-связи и прочие оргвопросы.

Кылыч выразил мнение, что на пути открытия границы стоят технические и бюрократические сложности, а вот других препон нет – политическая воля у Анкары появилась еще в августе 2022 года.

