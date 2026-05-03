Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией превратит Южный Кавказ в инфраструктурный хаб

Заместитель министра финансов Армении Эдгар Мкртчян заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может стать основой для превращения Южного Кавказа в ключевой инфраструктурный хаб. Такое мнение он высказал в ходе 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития.
"В прошлом году на этой же сессии мы заявили о нашей твердой приверженности миру как необходимому условию развития. Я рад отметить ощутимый прогресс, включая предварительное подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в интересах региональной стабильности"
- Эдгар Мкртчян
Он также подчеркнул, что разблокирование региональной инфраструктуры и транспортных связей между Арменией и Азербайджаном должно происходить на принципах суверенитета и взаимности.
По мнению Мкртчяна, создание инфраструктурного и транспортного хаба на Южном Кавказе принесет экономическую пользу всем государствам Южного Кавказа и станет залогом долгосрочной стабильности.
"Превращение Южного Кавказа в хаб сотрудничества за счет разблокирования региональной инфраструктуры и транспортных связей на принципах суверенитета и взаимности принесет пользу всему региону"
- Эдгар Мкртчян