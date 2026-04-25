Проезд на общественном транспорте могут сделать бесплатным в Тегеране

В Иране рассматривают возможность сделать бесплатным на постоянной основе проезд на метро и автобусе в столице. Городские власти уже приступили к рассмотрению данного вопроса.

По данным агентства Fars, речь идет о метро и автобусах.

Для того, чтобы эта идея была воплощена в жизнь, ее сначала должен одобрить городской совет. Как отмечается, он уже приступил к рассмотрению данного вопроса.

В марте этого года мэр иранской столицы заявил, что во время войны с США и Израилем общественный транспорт в городе будет предоставляться бесплатно. Он отмечал, что эта мера направлена на поддержку населения и управление потреблением топлива.