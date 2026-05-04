Кая Каллас в Баку: ЕС заинтересован в связях с Азербайджаном

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент ЕК Кая Каллас прибыла сегодня с визитом в Азербайджан, информирует представительство ЕС в Азербайджане.
Каллас сообщила о том, что ЕС заинтересован в более структурированном партнерстве с Азербайджаном, который показал себя как надежного энергетического партнера Европы.
"Поэтому я рада находиться сегодня в Баку. В частности, существует очевидный потенциал для углубления нашего сотрудничества в сферах торговли, транспорта и цифровых технологий"
– Кая Каллас
Она добавила, что Европейский союз нацелен на усиление связей с регионом, в частности с Азербайджаном.
"Усиление связей между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией соответствует нашим общим стратегическим интересам, и мы готовы обсуждать более структурированное партнерство с Азербайджаном"
– Кая Каллас
Верховный представитель ЕС дала высокую оценку прогрессу в мирном процессе на Южном Кавказе, по ее словам, это историческая возможность для Азербайджана и Армении.
"Разумеется, открытый и искренний диалог по вопросам прав человека остается неотъемлемой частью нашей деятельности. Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией является исторической возможностью, и важно сохранить эту динамику"
– Кая Каллас
Она отметила, что ЕС обладает инструментами для поддержки мирного процесса, включая меры по укреплению доверия и деятельность по разминированию, в которых ЕС уже выступает крупнейшим донором.
В рамках визита в Баку Каллас встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.