Кая Каллас в Баку: ЕС заинтересован в связях с Азербайджаном

В Баку прибыла с визитом Кая Каллас. Она сообщила, что ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном и указала на важность мира на Южном Кавказе. Каллас встретится с главой МИД Азербайджана.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент ЕК Кая Каллас прибыла сегодня с визитом в Азербайджан, информирует представительство ЕС в Азербайджане.

Каллас сообщила о том, что ЕС заинтересован в более структурированном партнерстве с Азербайджаном, который показал себя как надежного энергетического партнера Европы.

"Поэтому я рада находиться сегодня в Баку. В частности, существует очевидный потенциал для углубления нашего сотрудничества в сферах торговли, транспорта и цифровых технологий"

– Кая Каллас

Она добавила, что Европейский союз нацелен на усиление связей с регионом, в частности с Азербайджаном.

"Усиление связей между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией соответствует нашим общим стратегическим интересам, и мы готовы обсуждать более структурированное партнерство с Азербайджаном"

– Кая Каллас

Верховный представитель ЕС дала высокую оценку прогрессу в мирном процессе на Южном Кавказе, по ее словам, это историческая возможность для Азербайджана и Армении.

"Разумеется, открытый и искренний диалог по вопросам прав человека остается неотъемлемой частью нашей деятельности. Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией является исторической возможностью, и важно сохранить эту динамику"

– Кая Каллас

Она отметила, что ЕС обладает инструментами для поддержки мирного процесса, включая меры по укреплению доверия и деятельность по разминированию, в которых ЕС уже выступает крупнейшим донором.

В рамках визита в Баку Каллас встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.