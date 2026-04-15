Армии США разрешили атаковать катера КСИР – СМИ

Армия США теперь может атаковать катера КСИР, которые несут потенциальную угрозу для судоходства в Ормузском проливе. Высшее военное командование США санкционировало подобные действия, информирует журналист Axios Барак Равид.

По данным Равида, который ссылается на американских чиновников, военные США теперь могут атаковать быстроходные иранские катера, а также атаковать ракетные позиции армии ИРИ.

Лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что военные страны будут бороться с любыми иранскими судами, которые приблизятся к кораблям ВМС США, участвующим в блокаде.