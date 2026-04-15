Вестник Кавказа

Армии США разрешили атаковать катера КСИР – СМИ

Армии США разрешили атаковать катера КСИР – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военные США получили официальное разрешение наносить удары по катерам КСИР и другим иранским военным судам, которые создают угрозу для судоходства в Ормузе.

Армия США теперь может атаковать катера КСИР, которые несут потенциальную угрозу для судоходства в Ормузском проливе. Высшее военное командование США санкционировало подобные действия, информирует журналист Axios Барак Равид. 

По данным Равида, который ссылается на американских чиновников, военные США теперь могут атаковать быстроходные иранские катера, а также атаковать ракетные позиции армии ИРИ. 

Лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что военные страны будут бороться с любыми иранскими судами, которые приблизятся к кораблям ВМС США, участвующим в блокаде.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
660 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.