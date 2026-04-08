В отставку уходят главы двух крымских курортных городов

В Крыму уходят в отставку главы двух курортных городов: по состоянию здоровья свой пост покидает мэр Евпатории Александр Юрьев, также заявление об уходе по собственному желанию написал мэр Керчи Олег Каторгин.

Глава администрации крымской курортной Евпатории Александр Юрьев покидает пост в связи с состоянием здоровья, сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов.

"Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту. Он принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования, который состоится в ближайшее время"

- Сергей Аксенов

Тем не менее, Юрьев, который руководил администрацией Евпатории с апреля 2024 года, продолжит работать в команде властей региона, заверил Аскенов, передает "Интерфакс".

Также свой пост покидает мэр Керчи Олег Каторгин, он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которую уже принял Сергей Аксенов.

Как пояснил глава Крыма, его отставка – это продолжение работы по ротации кадрового состава.

Каторгин тоже возглавил администрацию Керчи в июле 2024 года и до октября 2025 года занимал должность в статусе исполняющего обязанности, а до этого работал возглавлял в горадминистрации управление по правовым вопросам.

