Крым успешно развивается вопреки санкциям – Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о продолжении роста экономики Крыма вопреки западным санкциям. Эту информацию он озвучил иностранным журналистам на встрече в Симферополе.

Отвечая на вопрос о влиянии санкций, Аксенов пояснил, что Крым годами живет под внешним давлением и научился защищать свои интересы, не оглядываясь на ограничения.

"Вы видите, что санкции особо на нас не повлияли. Крым закален. Другое дело, что упущено какое-то дополнительное окно возможностей. Были бы рады, если бы эта ситуация изменилась"

- Сергей Аксенов

Также он выделил перспективы налаживания торговых и гуманитарных связей Крыма со многими странами мира. Наиболее интересным направлением для экспорта товаров и туризма глава Крыма считает африканский континент.

"В части туризма, поставок сельхозпродукции и промышленных товаров Африка очень привлекательна. Перспектива есть, мы это видим. Когда настанет мирная жизнь и наладится логистика и взаимодействие, Крым будет рад, если отношения со странами Африки, в том числе экономические, выйдут на новый уровень"

- Сергей Аксенов