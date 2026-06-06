Вестник Кавказа

Нетаньяху провел разговор с Трампом на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп провели беседу на фоне эскалации между Ираном и Израилем. Ранее Трамп призвал Тель-Авив и Тегеран остановить обмен ударами.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, информирует израильский 12-й канал. 

"Нетаньяху и Трамп недавно поговорили"

– 12-й канал 

Разговор состоялся на фоне обострения между Ираном и Израилем, однако содержание беседы не обнародовано. По информации источника телеканала, израильское военное руководство ожидает новых директив от Нетаньяху. 

Отметим, что Вашингтон выступает в текущем обострении в роли "огнетушителя". После иранской ракетной атаки Дональд Трамп просил Нетаньяху воздержаться от ответа, сегодня лидер США призвал стороны немедленно остановиться и прекратить обмен ударами.

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