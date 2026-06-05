Астана готова развивать взаимодействие с Ереваном – Токаев

Президент Казахстана поздравил премьера Армении с победой его партии на парламентских выборах. По данным ЦИК РА, "Гражданский договор" набрал 49.81% голосов.

Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поздравляя премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на выборах в парламент.

"Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан"

– Касым-Жомарт Токаев

В сообщении, размещенном на официальном сайте главы казахстанского государства, сказано, что лидер РК также пожелал армянскому премьеру дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении.

Помимо этого, он пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия.

Напомним, согласно данным ЦИК Армении, победу на выборах в Армении одержала правящая партия "Гражданский договор", набравшая 49.81% голосов. В парламент также прошли блок "Сильная Армения" (23.29%), националистический блок "Армения" (9.94%) и партия "Процветающая Армения" (4%).