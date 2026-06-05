"Гражданский договор" Никола Пашиняна в третий раз выиграл парламентские выборы в Армении

В Армении подсчитали голоса всех избирателей, принявших участие в парламентских выборах, состоявшихся накануне. Партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,81% голосов. Поскольку прошедшая избирательный барьер оппозиция набрала 37,23% голосов, ГД сохранит статус правящей партии и получит большинство депутатских мандатов.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, одержала победу на выборах, следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии Армении.

ЦИК страны обработал данные со всех 2005 избирательных участков, работавших накануне. Результаты следующие: партия "Гражданский договор" получила 49.81% или 727 160 голосов избирателей, блок "Сильная Армения" – 23.29% (340 062 голоса), националистический блок "Армения" – 9.94% (145 097 голосов), партия "Процветающая Армения" – 4% (58 368 голосов). Другие партии не прошли избирательный барьер в 4%, за них суммарно было отдано 22,96% голосов.

Всего участие в парламентских выборах в Армении приняли 1 476 916 человек.

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Таким образом, в зачет при распределении депутатских мандатов идут только 87,04% голосов (отданных за партии и блоки, прошедшие избирательный барьер). Из этого числа доля голосов за "Гражданский договор" составляет 57,22%, доля "Сильной Армении" - 26,76%, доля "Армении" - 11,42%, доля "Процветающей Армении" - 4,6%. Поскольку всего в парламенте 105 мест, они пропорционально будут распределены в Национальном собрании Армении следующим образом:

"Гражданский договор" - 60 мандатов;

"Сильная Армения" - 28 мандатов;

"Армения" - 12 мандатов;

"Процветающая Армения" - 5 мандатов.

Из этого распределения следует, что "Гражданский договор" сохраняет за собой парламентское большинство еще на 5 лет и сможет единолично сформировать правительство.

Как изменилась Армения с прошлых выборов?

Правящая партия неуклонно теряет депутатские мандаты: в 2018 году у нее было 88 мест в парламенте, в 2021 году - 72. При этом накануне "Гражданский договор" улучшил свои результаты в абсолютных числах: если в 2021 году за партию Никола Пашиняна проголосовал 687251 человек, то в 2026 году - 727160 человек, то есть на 39909 человек больше.

Потеря в итоговых процентах и депутатских мандатах "Гражданского договора" объясняется двумя причинами. Во-первых, в этом году на парламентских выборах в Армении была необычно для последних лет высокая явка - 58,97% против 49,41% в 2021 году и 48,63% в 2018 году. Разница с предыдущими выборами составляет 195 тыс пришедших на участки избирателей, из них дополнительные голоса за правящую партию составили всего 20,47%, а остальные ушли за оппозицию.

Не менее важен другой фактор: на предыдущих выборах в зачет при распределении депутатских мандатов пошло всего 80,19% голосов - почти 20% в 2021 году были отданы за мелкие партии, не сумевшие преодолеть избирательный порог (кстати, среди них была "Процветающая Армения" с 3%). В этом году, как было сказано выше, в зачет идут 87,04% голосов - это означает, что за пять лет оппозиции удалось значительно консолидировать протестное голосование, в результате голоса недовольных "Гражданским договором" и Николом Пашиняном распылялись меньше и больше работали на оппозиционный результат.

Характерно, что старые националисты сильно сдали позиции на этих выборах. В 2021 году они шли на выборы двумя фактически идентичными блоками "Армения" и "Честь имею" и в совокупности собрали 26,27% голосов (334798 избирателей), что обеспечило им 33 места в парламенте. К выборам 2026 года лидеры "партии войны" Роберт Кочарян и Серж Саргсян приняли решение не делить голоса между собой, и ограничились участием в избирательной кампании только блока "Армения" - в итоге он получил голоса лишь 145097 избирателей и 12 мандатов.

Относительный успех недавно созданного блока "Сильная Армения" российского миллиардера Самвела Карапетяна объясняется стабильно высоким запросом на так называемую "третью силу" в армянском обществе. После "бархатной революции" 2018 года в армянском политическом поле фактически сформировалась двухпартийная система, когда желающим повлиять на работу государства избирателям приходилось выбирать между "партией войны" националистов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, принимавшей разные формы (Республиканская партия, блок "Армения" и его дублер, блок "Честь имею"), и "Гражданским договором" Никола Пашиняна, а недовольным обеими политическими силами оставалось в режиме "против всех" отдавать голоса за мелкие, не имеющие шансов партии. Парламентские выборы 2021 года подтвердили эту ситуацию: тогда в парламент прошли только ГД и националисты.

По всей видимости, Самвел Карапетян был воспринят в армянском обществе как та самая "третья сила", несмотря на его очевидные связи с прежними властями Армении и одинаковые предвыборные программы "Сильной Армении", "Армении" и "Процветающей Армении", действовавших в избирательную кампанию единым фронтом. У всех трех сил программа де-факто состояла из одного пункта: нужно лишить власти Никола Пашиняна, и тогда страна заживет лучше прежнего - но за Карапетяна проголосовали больше, поскольку в армянской политике он новое лицо и у него нет такого негативного бэкграунда, как у Кочаряна.

Напомним, что падение поддержки националистов на этих выборах составило 189701 человек, в то время как рост "новых" избирателей у оппозиции равен 155096 человекам. Эти люди, то есть те, кто раньше был против Никола Пашиняна, но не ходил на выборы, не желая отдавать голоса Кочаряну и Саргсяну, и те, кто голосовал за "партию войны", считая ее меньшим из зол, и составили весь электорат "Сильной Армении", у которой 340062 голоса.

Тенденции этого голосования показывают, что в дальнейшем стоит ожидать формирования новой двухпартийной системы в Армении, когда за власть борются "Гражданский договор" и "Сильная Армения": старые националисты, теряя избирателей, не сдаются, но уходят в тень за "Сильную Армению", которая у многих не ассоциируется с "партией войны" Кочаряна и Саргсяна. Как это будет выглядеть на самом деле - увидим на одиннадцатых парламентских выборах в Республике Армения в 2031 году.