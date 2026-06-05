Пашинян: Армения будет развивать отношения с Россией и ЕАЭС

Армянский премьер заявил, что Ереван продолжит участие в ЕАЭС и сотрудничество с Москвой, при этом сохранит курс на сближение с Западом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на пресс-концеренции после объявления предварительных итогов парламентских выборов и рассказал о планах республики по ЕС и ЕАЭС.

"Мы продолжим курс на сближение с ЕС, но мы продолжим и наше участие, членство в ЕАЭС, и мы будем развивать наши отношения и с РФ, и с другими странами ЕАЭС. Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС"

– Никол Пашинян

В настоящее время Армения не готова к тому чтобы вступать в Европейский Союз, сейчас первой целью будет реформирование страны, чтобы привести ее к уровню, соответствующему стандартам ЕС.

"Это значит, что сперва нам надо продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. После этого это уже политический вопрос"

– Никол Пашинян

Премьер Армении отметил, что руководство страны создает альтернативу для выбора, при этом население может проголосовать на референдуме против вступления Армении в Евросоюз.