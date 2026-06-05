Армения выбрала мир и сотрудничество с Азербайджаном и Турцией – Пашинян

Народ Армении на выборах 7 июня проголосовал за мир на Южном Кавказе. Республика нацелена на мир с Азербайджаном и открытие границ и дипотношения с Турцией, заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил после объявления предварительных итогов парламентских выборов в республике и подтвердил приверженность армянского руководства курсу на мир, региональное сотрудничество и нормализацию отношений с соседними государствами.

"Наш посыл остается неизменным: народ Армении проголосовал за мир, региональное процветание и региональное сотрудничество"

– Никол Пашинян

Он выразил надежду, что это этот посыл встретит позитивный ответ со стороны Турции и Азербайджана.

"Нам необходимо институционализировать мир между Арменией и Азербайджаном. Нам также необходимо открыть границы с Турцией. И, конечно, нам необходимо установить дипломатические отношения"

– Никол Пашинян

Армянские премьер дал положительную оценку текущей динамике взаимодействия с Турцией и поблагодарил Анкару за решение открыть железнодорожную линию Ахалкалаки - Карс для армянских поставок.

"Что касается Азербайджана, вы знаете, что у нас есть предварительно согласованный мирный договор. Нам необходимо его подписать"

– Никол Пашинян

Также, говоря о процветании региона, он указал на важность скорейшего запуска проекта TRIPP, который позволит преодолеть транспортную и экономическую блокаду региона, откроет новые возможности.