Армения выбрала мир и сотрудничество с Азербайджаном и Турцией – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил после объявления предварительных итогов парламентских выборов в республике и подтвердил приверженность армянского руководства курсу на мир, региональное сотрудничество и нормализацию отношений с соседними государствами.
"Наш посыл остается неизменным: народ Армении проголосовал за мир, региональное процветание и региональное сотрудничество"
– Никол Пашинян
Он выразил надежду, что это этот посыл встретит позитивный ответ со стороны Турции и Азербайджана.
"Нам необходимо институционализировать мир между Арменией и Азербайджаном. Нам также необходимо открыть границы с Турцией. И, конечно, нам необходимо установить дипломатические отношения"
– Никол Пашинян
Армянские премьер дал положительную оценку текущей динамике взаимодействия с Турцией и поблагодарил Анкару за решение открыть железнодорожную линию Ахалкалаки - Карс для армянских поставок.
"Что касается Азербайджана, вы знаете, что у нас есть предварительно согласованный мирный договор. Нам необходимо его подписать"
– Никол Пашинян
Также, говоря о процветании региона, он указал на важность скорейшего запуска проекта TRIPP, который позволит преодолеть транспортную и экономическую блокаду региона, откроет новые возможности.