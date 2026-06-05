ЦИК Армении: предварительно, "Гражданский договор" получил большинство в парламенте

Первые 20 тыс учтенных ЦИК Армении бюллетеней свидетельствует, что "Гражданский договор" останется правящей партией в республике еще на пять лет. Все ключевые оппоненты премьер-министра Никола Пашиняна прошли в парламент.

ЦИК Армении выступил с первым заявлением по предварительным итогам голосования на парламентских выборах, прошедших в воскресенье. Подсчитаны первые 19,6 тыс бюллетеней со 110 избирательных участков, и из этих подсчетов следует, что правящая партия "Гражданский договор" побеждает на выборах.

Уточняется, что за "Гражданский договор" из этого числа проголосовавших отдали свои голоса 57,14% (11073 бюллетеня).

По тем же данным в парламент проходят три главных оппонента "Гражданского договора" на выборах: у блока российского миллиардера Самвела Карапетяна "Сильная Армения" 21,43% (4152 голоса), националистический блок лидера "партии войны" Роберта Кочаряна получил минимально необходимые для преодоления избирательного порога 8,21% (1590 голосов), а "Процветающая Армения", отсутствовавшая в девятом созыве парламента, возвращается с 5,1% (988 голосов).

Таким образом, суммарно у оппозиции 34,74% голосов. Если подобная пропорция сохранится в течение всего подсчета бюллетеней, "Гражданский договор" останется правящей партией в Армении.