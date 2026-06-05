Первый экзитпол: правящая партия выиграла выборы в Армении

Согласно первым сведениям экзитполов, партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" смогла в третий раз выиграть парламентские выборы – за нее проголосовали 56,7% из пришедших на избирательные участки граждан.

Первый экзитпол по результатам голосования на парламентских выборах в Армении был опубликован спустя полтора часа после закрытия избирательных участков – он появился на сайте Civic News.

Согласно данным этого экзитпола, правящая партия "Гражданский договор" набрала 56,7% голосов, что обеспечивает ей сохранение парламентского большинства в Национальном собрании Армении десятого созыва.

На втором месте оказался блок "Сильная Армения", организованный российским миллиардером Самвелом Карапетяном – за него отдали голоса 17,5% пришедших на участки избирателей.

За кого проголосовали оставшиеся 25,8% избирателей, пока неизвестно.

Напомним, что на этих выборах была зафиксирована необычно высокая явка – на избирательные участки пришли 58,97% имеющих право голоса граждан.