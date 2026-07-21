Вестник Кавказа

"Весна" в Сочи превратится в курорт Volna за 18 млрд рублей

Вид на Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи появится новый оздоровительный курорт Volna Resort & Residences, инвестиции в проект составят около 18 млрд рублей.

В Сочи на базе бывший санатория "Весна" планируется создать курортный комплекс Volna Resort & Residences, рассказал директор партнерской сети Nedvex Иван Зинченко.

По словам Зинченко, новый курорт будет нацелен на оздоровление.

"Система "ультра все включено" и "все включено" — это не только про то, что ты бесконечно лежишь и отдыхаешь, это про сервис и впечатления, и в том числе оздоровление. В отеле Volna Resort & Residences будут оздоровительные медицинские центры"

– Иван Зинченко

Он уточнил, что в инфраструктуру отельных комплексов инвестируется более 18 млрд рублей, передает РБК.

Отметим, что санаторий "Весна" находится в живописной парковой зоне Адлерского района Сочи.

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