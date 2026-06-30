Безработица в России достигла минимальных 2,1%

Глава Минтруда России сообщил, что сейчас в РФ безработица находится на уровне 2,1%. Роста числа безработных в ближайшее время не предвидится.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о текущей ситуации с безработицей в России.
Котяков заявил, что уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме.
"Уровень безработицы, <...> по последним данным Росстата, составляет 2,1%"
– Антон Котяков
Ранее министр сообщал, что в ближайшее время роста безработицы ждать не стоит, она закрепится на уровне 2,2-2,3%, передает РИА Новости.
В конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что уровень безработицы в стране является экстремально низким и указывает на наличие дефицита труда в экономике.