Безработица в России достигла минимальных 2,1%

Глава Минтруда России сообщил, что сейчас в РФ безработица находится на уровне 2,1%. Роста числа безработных в ближайшее время не предвидится.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о текущей ситуации с безработицей в России.

Котяков заявил, что уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме.

"Уровень безработицы, <...> по последним данным Росстата, составляет 2,1%"

– Антон Котяков

Ранее министр сообщал, что в ближайшее время роста безработицы ждать не стоит, она закрепится на уровне 2,2-2,3%, передает РИА Новости.

В конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что уровень безработицы в стране является экстремально низким и указывает на наличие дефицита труда в экономике.