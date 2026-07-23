РФ выступает за развитие ирано-американского диалога – МИД

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил о том, что Москва заинтересована в развитии диалога между Вашингтоном и Тегераном. Также он сообщил о подготовке предстоящего визита Лаврова в Исламскую Республику.

Российская сторона заинтересована в продолжении диалога между США и Ираном, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Об этом он сообщил в интервью иранскому информационному агентству Tasnim.

Как подчеркнул Руденко, это важно для того, чтобы избежать негативных последствий для всего региона Ближнего Востока.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы дипломатические усилия были возобновлены в интересах всех государств региона, которые страдают от последствий этой агрессии"

– Андрей Руденко

Замглавы ведомства обозначил позицию Москвы относительно возобновления ударов по Ирану и отметил, что они рассматриваются исключительно как одностороннее нарушение недавно заключенного ирано-американского меморандума.

Также Руденко сообщил о том, что МИД РФ сейчас занимается подготовкой визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Тегеран.

"Мы над этим (визитом Лаврова в Тегеран – ред.) работаем"

– Андрей Руденко

По его словам, детали о предстоящей поездке станут известны позднее, когда стороны согласуют все организационные моменты.