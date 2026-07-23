РФ выступает за развитие ирано-американского диалога – МИД

Российская сторона заинтересована в продолжении диалога между США и Ираном, такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Об этом он сообщил в интервью иранскому информационному агентству Tasnim.
Как подчеркнул Руденко, это важно для того, чтобы избежать негативных последствий для всего региона Ближнего Востока.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы дипломатические усилия были возобновлены в интересах всех государств региона, которые страдают от последствий этой агрессии"
– Андрей Руденко
Замглавы ведомства обозначил позицию Москвы относительно возобновления ударов по Ирану и отметил, что они рассматриваются исключительно как одностороннее нарушение недавно заключенного ирано-американского меморандума.
Также Руденко сообщил о том, что МИД РФ сейчас занимается подготовкой визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Тегеран.
"Мы над этим (визитом Лаврова в Тегеран – ред.) работаем"
– Андрей Руденко
По его словам, детали о предстоящей поездке станут известны позднее, когда стороны согласуют все организационные моменты.